Nella semestrale pubblicata ieri dalla Juve, tra le righe il club bianconero ha annunciato il rinnovo di Blaise Matuidi: il contratto del francese è stato prolungato per un'altra stagione con la nuova scadenza fissata al 2021, sfruttando così la clausola presente nel vecchio contratto. Ma c'è chi ha storto il naso per la permanenza del centrocampista in bianconero, alcuni tifosi infatti non sono d'accordo con la scelta della società e si sono sfogati sui social.



