Su cosa sia o debba essere la leadership, si sono spesi e si spendono le brillanti menti di analisti, scrittori ed esperti nei campi più disparati. Non è nostra intenzione né competenza aggiungere un contributo "accademico" al dibattito, ma è interessante quantomeno stimolare un dibattito su Leonardo Bonucci. Il difensore bianconero, infatti, capitano in assenza del compagno di una vita calcistica Giorgio Chiellini, dopo aver deciso ieri il derby con un gol nel finale si è lanciato in dichiarazioni dure: "Nel primo tempo andavamo a due all'ora, ma siamo uomini e nella ripresa abbiamo messo lo spirito e il cuore che dovremmo metterci sempre dal primo al novantesimo minuto".



LA QUESTIONE E IL DUBBIO - Un piglio da leader, senz'altro, ma siamo sicuri che bastino frasi come queste a qualificare qualcuno come tale? Quale atteggiamento dovrebbe avere sul campo e coi compagni un leader? Qualcuno ieri ha fatto circolare un video nel quale si nota come, appena dopo che Nkoulou ha scaraventato in rete il gol del momentaneo vantaggio granata, Bonucci si giri a guardare Bentancur, che aveva perso il contrasto con Meité sul primo palo, e allarghi un braccio con un gesto molto chiaro. Un modo per indicare l'uruguayano come responsabile della rete appena incassata. Ma quindi - si chiedono alcuni commentatori del web - un leader non dovrebbe sempre incoraggiare e sostenere il compagno nel momento dell'errore, anziché affrettarsi ad addossargli la colpa?