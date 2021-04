3







di Luca Bedogni

Il problema principale del primo tempo dei bianconeri contro la Fiorentina è stato individuato da molti nel mancato attacco della profondità. Il commentatore di Sky Lele Adani durante i primi quarantacinque minuti ha sottolineato questo aspetto in più di un’occasione, riferendosi in modo particolare alle prestazioni di CR7, Dybala e Ramsey, i principali responsabili del gioco ‘piatto’ della Juventus. Con loro, ha aggiunto, forse avrebbero potuto fare meglio anche i due interni di centrocampo, sempre a proposito di inserimenti senza palla. Di fatto la Fiorentina teneva la linea dei cinque abbastanza alta, dunque sono mancate le invasioni. È stata questa la sua lettura. Lì per lì ero d’accordo, ma riguardando più attentamente la partita il giorno dopo, mi sono accorto che le cose non stavano esattamente così. E mi sono concentrato soprattutto su Ramsey, che dei tre centrocampisti bianconeri è quello che ha la fama di essere il più invasore. È vero che il gallese non ha attaccato la profondità contro la Fiore?