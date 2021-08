La Juventus ha presentato ufficialmente la terza maglia per la nuova stagione, che verrà indossata per la prima volta già oggi nella sfida in famiglia contro l'Under 23 bianconera. Una divisa bianca, gialla e blu che vuole ricordare gli anni Novanta e vuole onorare i colori della città di Torino. Tuttavia la scelta di design da parte di Adidas non ha incontrato esattamente il favore dei tifosi juventini, che si sono subito prodigati sui social ad avanzare paragoni con i palloni da pallavolo e i colori tipici della catena di supermercati Lidl.

Qui di seguito vi presentiamo una compilation di tweet sul tema della nuova terza maglia della Juve: