"Stavolta sembrava davvero fatta. Il pareggio interno dell’Inter contro la Fiorentina del giorno prima aveva caricato, contro l’Udinese di Gotti, il primo match point scudetto a favore della Juventus di Sarri. Il gol di De Ligt (ancora una volta il migliore dei bianconeri) arrivato nel corso del primo tempo sembrava esser destinato a scrivere la parola fine sulla lotta per il titolo 2019/2020. Nonostante però la differenza di rosa tra le due compagini (soprattutto nelle panchine), nella ripresa è successo l’imprevedibile, ovvero una nuova rimonta subita dalla Vecchia Signora, l’ennesima di quest’ultimo periodo di torneo. Nestorovski prima e Fofana in chiusura, guidati da un De Paul fenomenale (uno così non farebbe comodo anche alla Juve?), hanno certificato che il nono titolo consecutivo della Juventus non sarebbe stato vinto ad Udine come successo invece in quel meraviglioso 5 maggio 2002 di tanti anni fa, impresa ancora assai amata e celebrata dai tifosi bianconeri. Un’altra occasione fallita da parte della squadra di Sarri per chiudere il campionato in anticipo. Una sequenza di passaggi a vuoto che sta generando anche sicuramente rimpianti nelle inseguitrici".



Di Stefano Discreti per Calciomercato.com