Dopo le critiche di Van Basten indirizzate a Matthijs de Ligt nei giorni scorsi, negli studi di Sky il giornalista Matteo Marani si schiera in difesa del giocatore della Juventus: "In nazionale gioca in un modo diverso rispetto a quando è alla Juve, con gli Oranje è il centrale in un reparto a tre, in bianconero ha giocato a quattro. De Ligt è uno dei migliori difensori in Europa, un giocatore che ha grandi qualità e sinceramente ci andrei molto cauto prima di discutere un giocatore del suo livello".