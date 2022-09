Dicono che nella vita sia possibile cambiare tutto, persino uno unama non la. Un teorema azzardato e forse anche superficiale che rivela unrispetto alle cose futili piuttosto che a quelle fondamentali. EppureNon per nulla il termine tifoso trova la sua origine in quello di tifo che, cosa nota a tutti, è una malattia anche piuttosto grave.Se così fosse avrebbero motivi per preoccuparsi i componenti di quella marea umana made in Italy che, nella domenica senza pallone, si sono dedicati alla sacra partita delle urne e sono convinti di aver fatto gol offrendo l’assist per la vittoria alla nuova first lady del nostro Paese, in arte, la quale tra un decina di giorni avrà l’onore e l’onore die di guidarlo nel mare della politica nazionale e soprattutto internazionale. E’ la prima volta che un compito simile spetta ad unae di ciò ci si può soltanto compiacere.Una svolta epocale, non soltanto di genere, largamente annunciata dai sondaggisti ma in particolare dalla tradizionale vox populi che, nei bar e nelle piazze,. Troppa, oramai, era la delusione per unnel sarcofago del dejà vu, di un centrismo voltagabbana, nel leghismo perso per strada, di un comunismo ridotto in cenere., tra l’altro battezzata dal curioso destino con la concomitanza della partita trae cioè con i due leader, Meloni e Orban, dichiaratamente compari di merenda ideologica.Tornando a bomba del discorso (la squadra del cuore che mai si può tradire), il ventisei per cento dei votanti che hanno premiato l’incorruttibile Giorgia dovrebbe riflettere con una certa preoccupazione sulla versatilità disinvolta della loro leader la quale da “” (parola sua) in tempi non sospetti di coinvolgimento politico a così alto livello è diventata “” a ridosso delle elezioni. Un po’ come se, prima di essere eletto nel Parlamento Europeo, si fosse dichiaratodel suo sponsor politico. Dunque,