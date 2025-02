'Ma chi faccio entrare?', lo sfogo di Conte sul momento del Napoli

Getty Images

Lo sfogo alla panchina di Conte in Lazio-Napoli

Il Napoli rischia di perdere la vetta della classifica a favore dell'Inter campione d'Italia. Proprio come accaduto con la Roma quindici giorni fa, la squadra di, impegnata all'Olimpico contro la Lazio, si è vista raggiungere nei minuti finali da Boulaye Dia, autore di un gol molto simile a quello che rimandò la festa per il terzo Scudetto.La sfida di ieri è stata la prima con ile, nonostante alcuni problemi, la squadra ha mostrato segnali positivi, cercando di applicare i principi di gioco voluti dal tecnico. Giacomoha finalmente trovato una posizione ideale in campo, ma la fascia sinistra ha mostrato evidenti difficoltà.Fin dai primi minuti, la corsia mancina si è rivelata il punto debole della formazione. Conindisponibili, Conte ha dovuto adattare Pasquale Mazzocchi in quel ruolo, ma il laterale non è apparso a suo agio. A un quarto d’ora dalla fine, concostretto a chiedere il cambio, il tecnico si è trovato senza alternative, esclamando dalla panchina:Alla fine è toccato a Rafa, difensore al debutto in campionato, improvvisarsi esterno sinistro in un momento delicatissimo. Il suo ingresso ha costretto il Napoli a riorganizzarsi in fretta, creando momenti di confusione che hanno portato al gol del definitivo 2-2, arrivato proprio da quella fascia.Per Conte, la situazione è critica e non si limita alla gara contro la Lazio. Olivera e Spinazzola resteranno fuori ancora per un po’, e Mazzocchi rappresenta l’unica opzione adattata per la fascia sinistra, un reparto che solo pochi mesi fa poteva contare anche su Mario Rui. Ed è proprio qui che emerge un possibile errore nella gestione del mercato. Messo fuori rosa a inizio stagione, il terzino portoghese non è mai stato parte del nuovo progetto, nonostante si sia allenato regolarmente con il gruppo fino a dicembre. Poi, con l’arrivo del nuovo anno, la risoluzione del contratto ha sancito il suo addio. Una scelta che oggi appare ancora più pesante, considerando l’emergenza nel ruolo e l’importanza che un giocatore con la sua esperienza avrebbe potuto avere in questa fase della stagione.