Un Massimiliano Allegri inedito, quello che si è visto nel finale di. Non solo il litigio con un tifoso - raccontato qui dal nostro inviato -, anche tanto nervosismo tra panchina, giocatori, situazioni incerte.Nell'episodio di Bordocam di DAZN dedicato al match dello Stadium, emerge un particolare a tratti simpatico, per l'allenatore forse meno: prima del cambio di Chiesa, Alex Sandro aveva urlato al tecnico "cambia Adri", e cioè Rabiot. Allegri non riesce però a chiedere spiegazioni, a Rabiot non arrivano le urla forsennate da bordocampo. Prepara tutto, Paredes di fatto è pronto. Quando, a un secondo dal tabellone in alto, riesce a incrociare lo sguardo del francese, Max torna a urlargli: "Com'è?". E Adri: "Bene". Il tecnico sbotta: "Allora che c... mi dite?!". Fermando subito il cambio.Piccolo retroscena anche con Federico Chiesa, che non si trova a suo agio in tutta la partita e che vorrebbe restare in campo dopo le continue sollecitazioni di Allegri sulla sua reale condizione. A pochi minuti dal termine, il tecnico però lo richiama per virare sul 5-4-1. L'esterno non la prende bene, e lo fa notare all'allenatore. "Mancano 5 minuti, cosa vuoi!", gli risponde Max.Sul gol di Castrovilli, Allegri è una furia: "E' fallo, è fallo", urla al quarto uomo, andandogli a pochi passi. E ancora: "Ma come si fa a non fischiare un fallo così?". Bordocam mostra anche l'attimo in cui coglie la parola "fuorigioco" nel dialogo tra i direttori di gara: l'esultanza è una meraviglia.