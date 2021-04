A TMW, Mariella Scirea ha parlato di Dybala: "Lui è un campione e di conseguenza noi juventini siamo fieri di averlo con noi. Sicuramente ha avuto un periodo negativo, è stato tra i primi ad avere il covid e poi ha faticato a riprendersi. Si è anche fatto male ma ora si spera vada tutto per il meglio perché la Juve ha bisogno di Dybala. Mi fido della dirigenza juventina, checchè se ne dica hanno fatto le cose giuste. Reputo che Dybala possa fare tanto alla Juve ma bisogna vedere anche i conti. Abbiamo avuto un'annata negativa, abbiamo impegnato tanti soldi per acquistare giocatori importanti con un gran futuro ma c'è stata pure una debacle internazionale e gli incentivi per il futuro della Juve sono venuti a mancare".