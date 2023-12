L'ex attaccante di Inter e Milan, Aldo Serena, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Corriere della Sera, dove ha parlato anche della Juve allenata di Allegri, soffermandosi maggiormente sul tema legato alla difesa.'Quello della Juve lo definirei un meccanismo difensivo totale, proposto per tutti i novanta minuti. Nello scontro diretto con l’Inter per la verità si è visto per un quarto di gara un pressing alto dei bianconeri, che lasciava pensare a un’idea di gioco diversa'.