L'Inter negli ultimi mesi è andata in cerca di finanziatori importanti per essere in grado quantomeno di pagare tutti gli stipendi e saldare le pendenze rimaste in arretrato. Alla fine sono arrivati i 250 milioni di euro di Oaktree a salvare Zhang da una situazione che poteva diventare imbarazzante. Il Sole 24 Ore ha rivelato intanto un retroscena: prima dell'ingresso in scena di Oaktree, il club nerazzurro si era rivolto a Luxottica, il cui presidente Leonardo Del Vecchio è l'uomo più ricco d'Italia. La richiesta avanzata a Del Vecchio era di investire circa 200 milioni di euro, ma lui si è rifiutato.