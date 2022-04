Cristiano Ronaldo prova a lasciarsi gradualmente alle spalle il terribile lutto che ha colpito lui e la compagna Georgina Rodriguez. Dopo aver saltato la sfida contro il Liverpool ad Anfield, dove i tifosi gli hanno tributato un commovente omaggio per stringersi intorno a lui con affetto dopo la morte del figlio neonato, oggi l'ex Juve è tornato a Carrington, presso il centro sportivo del Manchester United, anche se non è ben chiaro se si sia allenato o meno in vista del match contro l'Arsenal. Lo riferisce Sportface.