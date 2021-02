Sono giorni duri per Carlitos Tevez, a seguito della morte del padre adottivo Segundo. #fuerzacarlitos titola il quotidiano Olè, riportando l’esultanza dei compagni di squadra dell’Apache ex Juventus, assente nella sfida tra il suo Boca Juniors contro il Newell’s Old Boys, vinta dai suoi per 1-0. Commuovente l’esultanza di Izquierdoz, che si è rivolto alle telecamere mostrando con le mani il numero 10, applaudendo Tevez. Ecco la dedica dell’autore del gol: “Carlos sta attraversando un momento difficile, volevamo che sapesse che siamo con lui e che inviasse tutta la forza a lui e alla sua famiglia".