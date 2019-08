Your browser does not support iframes.

La piccola Xana, figlia di Luis Enrique, non ce l’ha fatta. L’osteosarcoma che l’aveva colpita cinque mesi fa non gli ha lasciato scampo. E’ stato proprio l’ex ct della Spagna a darne notizia con una nota comparsa sui social. Il 26 marzo scorso il tecnico aveva improvvisamente abbandonato il ritiro della Roja e giugno, senza troppe spiegazioni, erano arrivate le dimissioni dall'incarico. Il riserbo di fronte alle condizioni della figlioletta sono state rotte dal tremendo annuncio che nessuno avrebbe mai voluto leggere. Proprio nel momento forse più difficile per la vita del tecnico, Miralem Panic usa Instagram per esprimere cordoglio e vicinanza all’allenatore ed alla sua famiglia.



