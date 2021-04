1









Grave lutto per Gonzalo Higuain, ex attaccante della Juventus. All’età di 64 anni, è morta la madre Nancy Zacarias, che non ce l’ha fatta dopo una lunga battaglia contro il cancro durata cinque anni. Una sofferenza affrontata al fianco dei figli, con Gonzalo che più volte faceva viaggi dall’Italia all’Argentina per stare al fianco della madre. Anche durante il lockdown dello scorso anno era volato in Argentina per starle vicino, ricevendo anche qualche accusa, poi rientrata. Proprio qualche settimana fa ne aveva parlato il centravanti dell’Inter Miami in un’intervista concessa a La Naciòn: “Sta bene e noi preghiamo sempre per lui. È ancora un momento difficile, ma è una guerriera”.