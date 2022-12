Lutto per Federico. Il centrale della Juventus ha perso il nonno nella giornata di oggi. Ecco il suo messaggio, affidato a Instagram: "Ancora stento a crederci. Sei stato un esempio per me, mi hai aiutato a crescere e ci sei sempre stato nei miei momenti più difficili . Bastava una tua parola a confortarmi.. Mi sembra assurdo non poter più parlare, ridere e cenare insieme..il tuo ricordo e il tuo volto saranno per sempre stampati nel mio cuore.. sarai sempre la mia forza ! Rimarrai per sempre nel mio cuore".