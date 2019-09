Una notizia che si vorrebbe sempre evitare di ricevere ha spinto Alex Sandro lontano da Torino, per un ritorno a casa, in Brasile, decisamente imprevisto. Un grave lutto familiare ha colpito il terzino brasiliano, che è volato di tutta fretta dopo aver ricevuto la notizia della scomparsa del padre. Una telefonata che non avrebbe voluto ricevere, che si riflette nel morale dello spogliatoio e che non può che avere in suoi effetti anche sulla squadra. Così, mentre Alex Sandro si prenderà i giorni necessari per superare - almeno provvisoriamente - la morte del padre, Sarri dovrà fare i conti con l'emergenza terzini che da oggi riguarda anche la fascia sinistra.



Difficile confondere le due cose ed il tragico inconveniente arriva in maniera quantomai casuale. Certo però, che sarà difficile chiedere ad Alex Sandro di sacrificarsi, in questo momento poi, per essere a disposizione già contro la Spal. Così, in attesa della partita di sabato, la Juventus si stringe attorno al suo terzino sinistro, consapevole che, in certe circostanze, i problemi di campo possono passare anche in secondo piano.