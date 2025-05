Lutto nello sport italiano: è morto Nino Benvenuti, aveva una 'simpatia' per la Juventus

Lo sport italiano perde una vera e propria icona. Se ne è andato all'età di 87 anni, campione del mondo nei pesi medi e medaglia d’oro nei welter alle Olimpiadi di Roma del 1960. Protagonista di una carriera leggendaria e grande tifoso della Triestina, in tempi recenti aveva dichiarato di avere una "simpatia" anche per la Juventus . Nel suo palmarès anche il titolo mondiale nei superwelter tra il 1965 e il 1966 e quello europeo dei medi tra il 1965 e il 1967, fino al regno mondiale nei pesi medi dal 1967 al 1970. A rendere ancora più epica la sua carriera, la storica trilogia contro Emile Griffith. Il primo incontro fu eletto "Match dell’anno" nel 1967, riconoscimento che ottenne anche, tre anni più tardi, il suo drammatico scontro con Carlos Monzon.

La carriera di Nino Benvenuti

Nato il 26 aprile 1938 a Isola d’Istria, località oggi slovena ma allora italiana, Benvenuti si avvicina giovanissimo al pugilato, ispirato anche dal padre, ex pugile dilettante. Negli anni ’50 comincia a distinguersi a livello nazionale, ma la consacrazione definitiva arriva ai Giochi Olimpici del 1960, dove conquista l’oro nei welter superando in finale il sovietico Jurij Radonjak. In quell’occasione si aggiudica anche la Coppa Val Barker, riservata al pugile tecnicamente più completo del torneo, precedendo persino un giovane Cassius Clay.Passato tra i professionisti, Benvenuti si impone nelle categorie dei superwelter e dei medi, diventando protagonista di tre rivalità memorabili. In Italia divide l’opinione pubblica con Sandro Mazzinghi, in una rivalità paragonata a quella ciclistica tra Coppi e Bartali: Benvenuti, elegante e carismatico, contro Mazzinghi, grintoso e popolare. Benvenuti vinse entrambi i loro match validi per il titolo mondiale dei superwelter nel 1965. I rapporti tra i due furono tesi per anni, fino a una riconciliazione simbolica cinquant’anni dopo, come racconta La Gazzetta dello Sport.A livello internazionale, Benvenuti affronta due colossi dei pesi medi: l’americano Emile Griffith e l’argentino Carlos Monzon. Con Griffith nasce un’amicizia profonda, tanto che quest’ultimo diventa padrino di cresima di uno dei figli di Benvenuti. Tra il 1967 e il 1968 i due danno vita a tre incontri epici: Benvenuti vince il primo e il terzo, mentre Griffith si impone nel secondo. Le vittorie italiane arrivano in uno dei templi della boxe mondiale, il Madison Square Garden di New York. Più amara, invece, la rivalità con Monzon. Negli anni ’70, ormai verso il tramonto della carriera, Benvenuti subisce due pesanti sconfitte: la prima a Roma, la seconda a Montecarlo. Fu proprio quel ko al terzo round nel Principato, l’8 maggio 1971, a segnare l’addio definitivo al ring per il grande campione triestino.