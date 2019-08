Campione di ciclismo, ma non solo. Grazie ai suoi successi, Felice Gimondi ha trasformato la sua bicicletta in un simbolo sportivo tout court, non solo legato al mondo del ciclismo. Fino ad oggi. Il tre volte campione al Giro d'Italia è infatti mancato nel pomeriggio, nel mare di fronte alle coste di Giardini-Naxos (Sicilia). Colpito da un malore durante un bagno, i soccorsi pervenuti non hanno fatto in tempo a salvare la vita di Gimondi. Avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 29 settembre.