Una brutta notizia sconvolge la serata: è mancato oggi il giovane Bryan. Bryan era una giovane promessa del settore giovanile della. Uno delle centinaia di ragazzi che ogni giorno varcano i cancelli di Vinovo e che, con lavoro e impegno, cercano di coronare il sogno di diventare giocatori professionisti e sentire, un giorno, il proprio nome annunciato dallo speaker dell’Allianz Stadium. Nel 2015 gli venne diagnosticato un cancro, e questo lo costrinse ad abbandonare i campi per diverso tempo. Della sua storia si era interessato Paul, che gli dedicò un gol, in un derby contro il Torino, mostrando una maglietta con la scritta: “Bryan sono con te”. Nel 2019 la guarigione, e il ritorno in campo con la maglia bianconera della Juventus. Oggi, la terribile notizia.