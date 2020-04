La mia amica Susanna@susyvianello è volata via.

Abbiamo riso tantissimo... non ti dimenticherò mai. pic.twitter.com/bNk14m94qV — Rosario Fiorello (@Fiorello) April 7, 2020

Si è spenta, dopo aver combattuto a lungo contro una malattia, la speaker radiofonica di Radio Italia Susanna, figlia del celebre cantante Edorardo. A 50 anni ancora da compiere, Susy Vianello lascia un figlio di 23, oltre ad un grande vuoto per chi l'ha conosciuta. Come Rosario Fiorello, che su Twitter ha voluto esprimere tutto il suo rammarico per l'accaduto: "La mia amica Susanna è volata via. Abbiamo riso tantissimo... non ti dimenticherò mai​".