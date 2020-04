114









Lutto nel mondo del giornalismo, è morto Franco Lauro. Il giornalista della Rai è scomparso a Roma nel pomeriggio per un probabile infarto, come riporta Il Messaggero. Aveva 58 anni, ne avrebbe fatti 59 a ottobre. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e una pattuglia delle forze dell’ordine nella centrale via della Croce. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giornalista. Esperto e appassionato di calcio e basket, tra i programmi che ha condotto ci sono La Domenica Sportiva, 90° Minuto, Dribbling e le trasmissioni pre e post Euro 2008.