Andrea, ex calciatore del Cagliari, è stato trovato morto a 43 anni in una stanza d'hotel a Palazzo Tirso, Cagliari, come riporta L'Unione Sarda. La tragica scoperta è avvenuta questa mattina, e sul corpo è stata rilevata una profonda ferita alla testa. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe trattarsi di un incidente, forse dovuto a una caduta fatale. Le forze dell'ordine stanno indagando per chiarire le circostanze della sua morte. Capone, che aveva giocato per il Cagliari, lascia un vuoto nel mondo del calcio, colpendo profondamente i tifosi e chi lo conosceva.