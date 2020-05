250









Andrea Rinaldi non ce l’ha fatta. Dopo due giorni di ricovero in ospedale in gravi condizioni, l’ex giocatore della Primavera dell’Atalanta è morto questa mattina all’ospedale di Varese. Il 19enne è stato colto venerdì da un aneurisma cerebrale nella sua casa di Cermenate, ed è stato subito portato in ospedale in condizioni critiche. Tanti i messaggi di cordoglio comparsi sui social, da compagni ad ex compagni, tutti si sono uniti per ricordarlo. Come il suo procuratore Marco Montesarchio, che su Facebook ha scritto: “Un onore averti avuto tra i miei assistiti”.