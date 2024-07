All’età di 91 anni, è scomparso Bruno, ex difensore della, nella sua casa di Torino. Nato a Venaria Reale nel 1933, Garzena iniziò il suo percorso nelle giovanili bianconere a 12 anni e fece il suo esordio in prima squadra nella stagione 1952-53. Durante la sua carriera con la Juve, vinse due scudetti e due Coppe Italia, condividendo lo spogliatoio con leggende come Sivori e Boniperti. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.