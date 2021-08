Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, il figlio diciottenne di Michael, Emilio, è morto in seguito ad un incidente in quad in Portogallo. A confermare la notizia e a porgere le proprie condoglianze, il: "Tutti coloro che sono associati al Chelsea Football Club sono scioccati e rattristati nell'apprendere della morte di Emilio Ballack all'età terribilmente giovane di 18 anni. Tutti i nostri pensieri sono con suo padre Michael e la sua famiglia in questo triste momento".