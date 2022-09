Lutto nel mondo del calcio: è scomparso all'età di 85 anni(foto Gazzetta.it), ex mediano cresciuto nelle giovanili del, con cui aveva poi debuttato in Serie A prima di vivere una lunga carriera in provincia con le maglie di Varese, Verona, Bolzano, Cosenza, Livorno e Monza, ma ricordato soprattutto come direttore sportivo dell'dal 1977 al 1993. Nel suo curriculum figurano due scudetti, due coppe Italia, una Supercoppa Italiana e soprattutto la prima Coppa Uefa nerazzurra nel 1991, nel derby italiano contro la Roma, con Pellegrini presidente.Come racconta Alberto Cerruti su Calciomercato.com, tra gli aneddoti della sua carriera dietro la scrivania ce n'è anche uno legato a Michel, leggenda della: si narra infatti che Beltrami, inviato a St. Etienne, gli avesse dato appuntamento in francese “aprés la gare”, dopo la partita secondo lui. In francese, però, “la gare” è la stazione e così Platini andò inutilmente alla stazione e l’affare sfumò.