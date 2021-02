Una tragedia ha colpito il mondo del calcio. A soli 21 anni è venuto a mancare Willy Braciano Ta Bi a causa di un tumore al fegato. L'ex centrocampista di Atalanta e Pescara, che in nerazzurro aveva vinto uno scudetto Primavera nel 2019, ha perso la vita dopo una lunga malattia nonostante alcuni membri della Federazione ivoriana si fossero attivati per raccogliere fondi e aiutarlo a sostenere le spese. Nei mesi scorsi il giocatore era tornato in Costa D'Avorio per giocare in patria, e lì ha passato gli ultimi giorni prima di morire.