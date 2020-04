Se n'è andato Micahel Robinson. 62 anni ancora da compiere, l'ex giocatore ha combattuto per anni contro un melanoma: quest'oggi, l'estremo saluto. Lutto nel mondo calcistico, ma anche in quello giornalistico. Robinson ha vestito le maglie di Manchester City, Brihton, Liverpool (vinse la Coppa Campioni contro la Roma) e QPR. Poi, il trasferimento in Spagna: tre stagioni all'Osasuna e un amore per il clima e il popolo, tale da fargli prendere la decisione di rimanere nel paese iberico. Dopo il ritiro, iniziò a commentare i mondiali per la Radio Television Espanola, quindi a Canal+.