Nella mattinata di oggi il mondo Juve è stato avvolto da un alone di sconforto e tristezza, provocato dalla scomparsa del fratello di Angelo Alessio, ex centrocampista bianconero e presente nello staff tecnico di Antonio Conte nel primo ciclo vincente post Calciopoli. Cosimo Alessio si è spento all'età di 63 anni a causa di un incidente stradale avvenuto circa due settimane fa, dove si era andato a schiantare frontalmente contro un muro di recinzione, riportando da subito gravi lesioni agli arti, al torace e un forte trauma cranico. Da li in poi sono stati 14 giorni di agonia in cui si è tentato il tutto per tutto ma dove, purtroppo, ogni tentativo è stato vano.