Siamo giunti alla vigilia dell'ultima sfida prima delle vacanze natalizie, con lache andrà a fare visita alal Benito Stirpe, che si preannuncia tutto esaurito. Non sarà una gara scontata per i bianconeri, che avranno davanti una squadra consapevole delle proprie forze, soprattutto dopo il clamoroso 0-4 inflitto al Napoli in Coppa Italia. Ad analizzare il match tra ciociari e bianconeri è stato l'ex giocatore del Frosinone, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in"Vincere aiuta a vincere e penso che sia il caso del Frosinone. Sta vivendo un momento straordinario,e sta facendo un campionato eccezionale. Venendo da una vittoria a Napoli in quel modo,perchè sta facendo qualcosa di incredibile e sono tutti in fiducia"."Secondo me il lavoro dell'allenatore è fondamentale. In questo caso sta facendo un grandissimo lavoro, veniva da un paio di esperienze negative, ma dal punto di vista tecnico e a livello umano è veramente indiscutibile. E' un allenatore di grandissimo livello, ha gestito piazze importanti e ora si sta riprendendo le sue rivincite per le ultime esperienze avute."."Sicuramente. Quando una squadra è neopromossa, i giovani cercano di portare entusiasmo e credo che siano gli ambienti migliori. Il campionato di Serie A sappiamo tutti quanto è difficile e non tutti riescono ad emergere, ma i ragazzi che ha preso il Frosinone, con l'insegnamento di Di Francesco formano il mix perfetto. Penso che l'ambiente di Frosinone se lo meriti e spero che quest'anno arrivino all'obiettivo nel minor tempo possibile"."E' un giocatore che in molti lo paragonano ai primi anni di Dybala.. Quello che farà la Juve non lo so, avranno sicuramente le loro valutazioni da fare, se parliamo di quello che può essere l'aspetto tecnico del giocatoreE' un giocatore che ha un talento innato e in giro per l'Europa non ce ne sono tanti, averlo in casa è un privilegio. Se poi, bisognerà risanare l'aspetto economico si dovranno fare altre considerazioni che non possiamo sapere"."Sta dimostrando di essere uno degli attaccanti più forti del campionato. Sicuramente giocare nel Bologna e giocare nella Juve sono due cose diverse, ma sta dimostrando di essere molto valido.perchè giocatori così non ne circolano tantissimi e sono convinto che a fine stagione se ne parlerà molto sul mercato"."Indossare la maglia da centravanti della Juve non è semplice. E' normale che è un ragazzo che è stato pagato tanto e da lui ci si aspetta tantissimo, ha dimostrato alla Fiorentina e nei primi 6 mesi di Juve di essere un attaccante molto forte. Ci sono poi altre caratteristiche che fanno la differenza, ma, in maniera importante., nonostante Allegri gliela abbia dimostrata facendolo giocare sempre. Gli attaccanti devono cercare di fare gol in qualsiasi modo, è importante farne due o tre di fila per avere un filotto e ritrovare la fiducia. Io ho la sensazione che lui possa sbloccarsi da un momento all'altro, è normale che poie cercare di rientrare nell'investimento fatto"."Come in tutte le cose ci sono aspetti positivi e altri negativi. Non sono entrato nello specifico dell'argomento e non so benissimo di cosa parliamo, da quello che ho capito privilegerebbe le grandi squadre facendole giocare spesso contro, in una specie di Champions League che duri tutto l'anno e dove le squadre si incontrino più volte. Io penso che,mi piacerebbe vederle impegnate anche contro squadre di Serie C e Serie D nelle gare di Coppa Italia. Il bello del calcio e per i bambini di tutta Italia, è quello di riuscire a vedere le grandi squadre giocare nei campi di periferia, o, in quelli minori. Questa Superlegache, al tempo stesso sono quelle che portano anche maggiori introiti economici.o rivisti, non so se la Superlega possa essere la soluzione per tutti i mali, vedremo come andrà avanti"."Sono passati 20 anni da quando ero li ma le differenze sono tantissime. I giovani ci sono sia in Italia che in Inghilterra, la differenza sta nella fiducia e nel quanto una squadra voglia investire e dare opportunità a loro di emergere. In Italia si tende a tutelare i giovani nelle Primavere o, a mandarli in prestito per fargli fare ritorni dopo qualche anno. Ci vorrebbe più coraggio, di giovani bravi ne abbiamo e ci sono sempre stati, serve solo maggior fiducia. L'impatto che hanno gli stadi inglesi quando ci entri dentro è qualcosa di bellissimo che, in Italia purtroppo non abbiamo. Bisogna investire sulle strutture, sulle scuole affinché possano avviare la carriera sportiva di un atleta, sui campi di allenamento come ha fatto la Fiorentina. Sonoperchè, per avere appeal e giocatori che tornano nel nostro campionato c'è bisogno di investire e gente che vuole puntare sul calcio in maniera seria. Io sono a Parma da sei mesi e sto allenando l'unser 18, l'obiettivo della prima squadra è quello di tornare in Serie A e quello del settore giovanile è quello di mettere a disposizione ogni anno due o tre prospetti che possano dare una mano alla prima squadra. C'è un progetto per ampliare il centro sportivo e lavorare anche sullo stadio. Il futuro del calcio passa da queste azioni, in Italia alcune cose sono state trascurate"