Il difensore del Crotone Sebastiano Luperto ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club, soffermandosi sulla prossima sfida di campionato contro la Juventus: "La Juve è una grandissima squadra, una delle top al mondo, però diremo la nostra: ne sono convinto.



SUL CROTONE – “Crotone è una grande piazza, il fulcro principale di questa trattativa è stato il mister perché ha spinto tanto e mi voleva nella sua squadra, spero di ripagare in campo questa fiducia e di dimostrare le mie qualità”.



OBIETTIVI PERSONALI - “Dimostrare le mie qualità, ho bisogno di continuità e di far vedere quanto valgo”.



SULLA SERIE A – “È un campionato duro, come squadra dobbiamo essere molto compatti e remare verso l’unico obiettivo, quello della salvezza”.