Dopo l'esordio in Champions League, Bonucci è sceso in campo da titolare anche in Bundesliga. L'Union Berlino però al momento è sotto 2-0 in casa contro l'Hoffenheim. Per l'ex capitano della Juve, un primo tempo negativo visto che è sua la trattenuta che procura il rigore poi trasformato per gli avversari e che vale il vantaggio degli ospiti. Non solo, anche in occasione del raddoppio, l'italiano ha qualche responsabilità.