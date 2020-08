Non ce la faceva piùa giocare con il dolore alla spalla. Il difensore olandese aveva stretto i denti nell'ultimo periodo per finire la stagione prima di operarsi: oggi è andato sotto i ferri prima di recuperare ci vorranno almeno tre mesi ( QUI il suo messaggio). Il centrale salterà quindi la prima parte della stagione, anche se secondo alcune indiscrezioni vuole provare a bruciare i tempi e tornare a ottobre, in vista dell'inizio della Champions.