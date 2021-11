La Juventus, battendo 2-0 la Lazio all'Olimpico, ha messo a segno due importanti "prime volte" in questa Serie A. Per la prima volta in campionato, infatti, i biancocelesti hanno perso in casa, e i bianconeri hanno riportato una vittoria con più di un gol di scarto. Sarà solo una coincidenza, un dato poco più che casuale. Oppure davvero questa può essere una svolta per la stagione della Juve dell'Allegri-bis?

JUAN COME 5 ANNI FA - Ormai i paragoni con la famigerata annata 2015-2016 si sono sprecati. E in particolare dopo la vittoria pre-sosta contro la Fiorentina, è stato fatto un parallelo tra il gol di Cuadrado allo scadere contro la viola e il gol di Cuadrado allo scadere nel derby col Torino di quella stagione lì. All'epoca costituì la svolta, essendo il primo atto di una super rimonta juventina che avrebbe portato allo scudetto dopo essere partiti dalla parte destra della classifica. E l'auspicio della Juve, naturalmente, era che la rete alla Fiorentina potesse avere la stessa implicazione.

CHE SEGNALE - Ovviamente è prestissimo per dirlo, e nella prossima giornata c'è un cliente scomodissimo come l'Atalanta. Ma intanto, il match successivo a Cuadrado-Fiorentina è stato questo Lazio-Juve delle prime volte. Allegri sta ritrovando la sua squadra!