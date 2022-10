Il secondo successo consecutivo in campionato, per la prima volta in stagione, può dare una nuova spinta a una Juve a caccia di una continuità mai trovata. Continuità di risultati, di positività e di sorrisi, finalmente ritrovati. Così come ritrovato è il gruppo, che prova a compattarsi. Sì, perché una lacuna “ancestrale” di questa Juve balbettante in avvio di stagione, scrive Tuttosport, è stata il fatto di non essere un unicum, di non poter contare sulla voglia di darsi una mano. Ora i giocatori bianconeri di Allegri si riuniscono, abbracciano e caricano a vicenda.- La Juventus parte decisa e con il piglio giusto, apre nel primo tempo e nel secondo - dopo qualche indecisione - vola. Raddoppio, tris e poker con tantissime occasioni. La Juve dilaga e durante i 90' Allegri ha anche il tempo di pensare al martedì sera di Champions col Benfica facendo riposare i suoi mentre la Juve cresce e diverte. E, grazie all’anticipo, si riavvicina al quarto posto con uno spirito nuovo. Così cresce l'autostima e anche la fiducia per martedì sera a Lisbona contro il Benfica, la prova per raddrizzare una stagione nata storta e che ora può prendere una piega diversa.