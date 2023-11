Soulé, Yildiz e Huijsen sono i talenti della Juve che più che più si stanno mettendo in mostra. Il primo protagonista con il Frosinone, gli altri due dividendosi tra Next Gen, prima squadra e nel caso di Kenan, anche con la nazionale negli ultimi giorni. Tutti giocatori arrivati negli ultimi anni sotto la gestione didel club fino a poche settimane fa. Prima di lasciare Torino però, il nuovo direttore sportivo del Granada ha lasciato"Un altro talento di prospettiva è Mazur, centrocampista classe 2007 tecnico, fisico e di personalità. E' stato il mio ultimo acquisto alla Juve,le parole di Tognozzi che esaltano il 16enne polacco. Mazur è arrivato in estate dallo Stal Rzeszow, club che milita nella seconda serie polacca. Poco prima di approdare in Italia, Patryk ha avuto modo anche diaspetto non banale per uno ancora lontano da essere maggiorenne. Il fisico in questo senso lo aiuta essendo già strutturato per uno della sua età e quindi sentendo meno la differenza rispetto ai "grandi".PASSO DOPO PASSO - Il talento in casa Juve abbonda e se già alcuni giovani si sono messi in vetrina, altri potrebbero farlo presto. Visti i risultati degli ultimi anni, le parole dell'ex capo scouting bianconero sono una garanzia per Mazur. Il gioiellino polacco, che può giocare sia come uomo davanti alla difesa che a due, sta crescendo con l'under 17, dove ha già disputato 6 partite realizzando un assist. Non solo però,Il prossimo passo sarà la primavera di Montero. Senza fretta, seguendo il percorso che già tanti ragazzi hanno intrapreso negli ultimi anni, con risultati che sono sotto gli occhi di tutti.