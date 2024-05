La partita di Montero

Paoloè questa roba qui. Tra poche ore guiderà ladei grandi, e poco prima di essere travolto da un flusso continuo di emozioni, è ancora lì a osservare, guardare, guidare - per quanto possibile - i suoi ragazzi. A, dove sta scontando l'ultimo grado di separazione dalla prima squadra, ha accompagnato la sua squadra come se il suo mondo attorno non stesse per cambiare. Per di più in maniera irrimediabile.Certo, allenerà la "squadra del cuore" per dieci giorni, due partite, giusto il brivido. Però lo sa: è un'occasione. E si è messo a disposizione col fare del, eseguendo gli ordini dall'alto.E' un uomo della Juventus, mister Montero. E per la Juventus, la sua Juventus, ha accettato tutto con l'aplomb che gli appartiene fuori dal campo.Mentre osservata l'ultima fatica del suo gruppo, con nulla da giocarsi eppure con la voglia di portarla a casa, nella sua testa c'è seguire l'esterno, riorganizzare la difesa.. Alladi onorare partita e stemma. Con un piccolo sorriso, e le dovute distinzioni: con i grandi,E' arrivato con il gruppo ieri pomeriggio e andrà via con il gruppo poco dopo il fischio d'inizio. Tra pullman e treno, dalle colline e le campagne laziali, fino alle alpi piemontesi. Sarà un viaggio in cui si chiuderà un cerchio per aprirne immediatamente un altro.Aveva scelto di guardarla sul pullman parcheggiato dall'altro lato della tribuna (obbligato dalla squalifica) e dopo pochi istanti è sceso nervosamente, approcciandosi alla grata che separa il grigio dei gradoni al verde del campo. Petto in fuori. Braccia alte a sottolineare il peso della gabbia.Ha, Montero. Tanto. Destra, sinistra, entrambe le mani sul muro di ferro davanti a sé. Si èper i passaggi sbagliati, ha applaudito le belle giocate., pure fuori dal campo, come tutti ci si aspettavano e come lui evidentemente si era ripromesso. Dopo i primi 45 minuti di solitudine, a fargli compagnia è arrivato. Hanno parlato, Paolo si è sfogato. Di Vlahovic, Chiesa, Yildiz e mille altre superstar, probabilmente,Perché Montero è questa roba qui. E con questa roba qui accompagnerà i calciatori verso l'ultimo passaggio: un uomo della Juve, al servizio della Juve.