Il calciatore della Lazio Senad Lulic è intervenuto in un'intervista all'emittente svizzera SRF dove ha parlato, tra le altre cose, dell'andamento del campionato: "La Serie A quest'anno è molto più equilibrata rispetto alle ultime stagioni. La Juventus resta la favorita, ma tutte possono dire la loro. Anche la Lazio si è rinforzata e possiamo essere competitivi. Sarà tutto in discussione e in equilibrio fino alla fine". Lazio che sarà avversaria della Juventus nel prossimo turno di campionato dopo l'infrasettimanale, sabato sera alle 20:45.