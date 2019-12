Senad Lulic è stato assoluto protagonista della vittoria della Lazio contro la Juventus in Supercoppa Italiana, con la grande azione personale in occasione della rete iniziale di Luis Alberto e soprattutto con il gol che ha riportato i biancocelesti in vantaggio sul 2-1. Come racconta il sito ufficiale bianconero "Lulic è uno dei due giocatori della storia della Lazio capace di trovare il gol sia in finale di Coppa Italia che in finale di Supercoppa italiana (l'altro è stato Pavel Nedved)". Nedved è oggi vice presidente della Juventus.