Il centrocampista del Torino Sasa Lukic parla dopo la sconfitta nel derby contro la Juventus: "Prima di tutto abbiamo regalato quattro gol alla Juventus, sapevamo che sarebbe stato difficile giocare una gara contro una grande squadra come i bianconeri però abbiamo preso molto velocemente i primi due gol, poi è difficile giocare. Siamo riusciti a fare bene in seguito. Abbiamo anche raggiunto il 2-1 e poi abbiamo parlato durante l’intervallo che nel secondo tempo dovevamo essere più cattivi e decisi. Abbiamo avuto anche le nostre occasioni, ma non siamo riusciti a pareggiare, purtroppo. L’anno scorso era andata bene, perché avevamo dimostrato che potevamo giocare contro tutte le squadre, quest’anno purtroppo non sta andando così e dispiace ed è solo colpo di noi giocatori. Sono sicuro che potremo risolvere il prima possibile. Oggi abbiamo dimostrato che possiamo giocare contro una grande squadra, però abbiamo regalato quattro gol agli avversari. Noi dobbiamo guardare partita dopo partita, dobbiamo fare punti per forza. Sappiamo quanto questa partita è più importante per noi e per i tifosi, eravamo consapevoli che dovevamo dare il massimo e giocare con personalità. Nel secondo tempo dovevamo pareggiare, siamo partiti bene ma poi Ronaldo ha segnato il 3-1 ed era difficile. Noi comunque non molliamo, andiamo avanti e adesso pensiamo al Brescia", riporta Toronews.net.