Romelu Lukaku vuole la Serie A. Lo ha ammesso lo stesso attaccante belga, come riportato dal Mundo Deportivo. Il centravanti lascerà il Manchester United per trasferirsi in Italia. In pole position c’è l’Inter di Antonio Conte, suo grande estimatore. La Juventus ha seguito con interesse il giocatore nei mesi precedenti, ma potrebbe approfittare del suo arrivo a Milano piazzando l’accelerazione decisiva per arrivare a Mauro Icardi, sempre più lontano dai nerazzurri e dal progetto del nuovo tecnico. Nonostante i sondaggi di Roma e Napoli, i bianconeri restano la destinazione più credibile per l’argentino, qualora il suo rapporto con l’Inter dovesse seriamente deteriorarsi.