L'attesa per il trasferimento di Romeluallacontinua, e per il Corriere dello Sport sembra che l'accordo sia imminente. Il giocatore belga è ansioso di iniziare a lavorare con l'allenatore Allegri e il direttore sportivo Giuntoli, che hanno trovato un accordo su tutti i dettagli del contratto settimane fa. L'inizio della separazione tra Lukaku e l'Inter era stato segnato da un lungo silenzio, quando il club milanese lo cercava e lui non era reperibile. Successivamente, ci sono stati rumors e racconti riguardo alla possibile cessione del giocatore.Nelle ultime settimane,, evidenziando la sua impazienza e desiderio di unirsi alla Juventus. Il giocatore si allena al quartier generale del Chelsea, ma sembra che la sua mente sia già proiettata verso il trasferimento in Italia. Il presidente del Chelsea ha cercato di convincere Lukaku ad accettare un'offerta dall'Al Hilal, offrendo un biennale da 60 milioni di euro, ma il belga ha rifiutato, poiché è determinato a restare nel calcio europeo e non è interessato alla Saudi League. Nonostante qualche tentativo di pressione da parte del Chelsea, Lukaku ha mantenuto il suo obiettivo di trasferirsi alla Juventus.