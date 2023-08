Nel quartier generale del Chelsea anche ieri è andato in scena un colloquio tra i dirigenti apicali. La volontà di ritornare con una nuova offerta al tavolo dei bianconeri c’è ed è concreta, al netto del disinteresse di facciata sussurrato ai media locali per tentare di distogliere l’attenzione dal caso più caldo dell’estate. I Blues presenteranno un’offerta ancora più alta rispetto a quella dei giorni scorsi. I 20 milioni offerti in aggiunta al cartellino di Lukaku (il Chelsea ha fatto sapere di poter salire a 28) non bastano per arrivare a Vlahovic, pagato dalla Juve 70 milioni a gennaio 2022.