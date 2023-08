La trattativa traper lo scambio, non alla pari, tra Romelue Dusancontinua, ma procede a passo lento.tra i dirigenti dei due club sono previsti all'inizio della prossima settimana, con i bianconeri che attendono un rilancio da parte degli inglesi.Sul tavolo ci sono diverse cifre in gioco. Ilha valutato il cartellino di Vlahovic al massimo 60 milioni di euro, mentre Lukaku, l'ex centravanti dell'Inter, è valutato 20 milioni di euro in meno, a 40 milioni.Il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, sta facendo leva sulla volontà di Lukaku, che sembra determinato a tornare in Italia con una maglia diversa da quella nerazzurra. Il giocatore sembra non ascoltare, almeno per il momento, le offerte dell'Arabia Saudita.Ma al momento, questo prezzo non sembra ancora essere considerato giusto da entrambe le parti. Tuttavia, nel calcio tutto può cambiare rapidamente, e le cifre e le prospettive potrebbero evolversi in un prossimo futuro.