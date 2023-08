Cosa filtra su? Secondo CM, l’operazione, almeno al momento, è sostanzialmente in stand-by: la differenza di 10 milioni di euro tra la richiesta di conguaglio di 30 della Juventus e l’offerta del Chelsea di 20, per ora, hanno portato la trattativa in una fase di stallo. Le prestazioni in pre-campionato del serbo sembrano realizzare, sempre più, lo scenario della permanenza in Serie A dell’ex Fiorentina. Nessuno degli incontri che si sono susseguiti è riuscito a sbloccare l’affare.