Dusane Romelusono pronti a scambiarsi le maglie in vista della prossima stagione. La trattativa tra Juventus e Chelsea ha avuto un’accelerata nella giornata di ieri e la chiusura sembra sempre più vicina. Per l’attaccante serbo dei bianconeri, secondo gli esperti, ora sono i proprio i Blues davanti a tutti, a 1,80, in vantaggio sul PSG, sempre interessata al centravanti, offerto a 3,50, con il Real Madrid lontano a 10. Ancora più bassa invece la più quota del passaggio di Big Rom alla Juventus: l’approdo del belga a Torino - entro il 31 agosto - si gioca a 1,45, in netto vantaggio sul ritorno all’Inter, offerto a 8, e su altre due formazioni italiane come Roma e Milan, viste rispettivamente a 12 e 15 volte la posta.