La possibile trattativa trache coinvolge Dusane Romelusta attirando l'attenzione dei tifosi e degli esperti del settore. Le due società sono al lavoro per raggiungereche possa soddisfare entrambe le parti e che abbia anche un impatto positivo sui bilanci delle rispettive squadre.Secondo le informazioni trapelate, ci sono, ognuna con una valutazione diversa di Vlahovic e un diverso ammontare di denaro coinvolto. Vediamo nel dettaglio le opzioni e gli impatti finanziari sulla Juventus per la stagione 2023-24:In questa prima opzione, la Juventus acquisirebbe Romelu Lukaku dal Chelsea e verserebbe al club londinese un conguaglio di 30 milioni di euro. Al contempo, la valutazione di Dusan Vlahovic sarebbe fissata a 70 milioni di euro. Questo significherebbe una plusvalenza di 15 milioni di euro per la Juventus, considerando i costi di stipendio e ammortamento relativi a Vlahovic. L'impatto complessivo sulla situazione finanziaria della Juventus per la stagione 2023-24 sarebbe di 21 milioni di euro.Nella seconda opzione, il Chelsea cederebbe Lukaku alla Juventus in cambio di un conguaglio di 40 milioni di euro. Allo stesso tempo, la valutazione di Vlahovic salirebbe a 80 milioni di euro. In questo scenario, la plusvalenza per la Juventus sarebbe di 25 milioni di euro, considerando i risparmi di stipendio e ammortamento relativi a Vlahovic. L'effetto positivo sulla situazione finanziaria della Juventus per la stagione 2023-24 raggiungerebbe i 31 milioni di euro.Nell'ultima opzione, il Chelsea includerebbe una somma di 50 milioni di euro nella trattativa per cedere Lukaku alla Juventus. In questo caso, la valutazione di Vlahovic aumenterebbe fino a 90 milioni di euro. La plusvalenza per la Juventus sarebbe di 35 milioni di euro, considerando i costi di stipendio e ammortamento relativi a Vlahovic. L'impatto positivo sulla situazione finanziaria della Juventus per la stagione 2023-24 sarebbe di 41 milioni di euro.In tutte e tre le opzioni,il che rappresenterebbe un vantaggio significativo dal punto di vista finanziario.