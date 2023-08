pareggiare contro il Liverpool nell'esordio in campionato. Una situazione quindi ben differente tra i due; entrambi però, con un futuro non ancora sicuro. Il problema di fondo rimangono le diverse valutazioni di Juve e Chelsea (per i bianconeri il serbo vale 85 milioni). Continua quindi il braccio di ferro anche se con la Premier che è iniziata e la Serie A comincerà tra pochi giorni, ci si attende un'accelerata che possa smuovere le acque, riferisce Tuttosport.Al momento però entrambi i club mantengono le loro posizioni in un tavolo allargato in cui dalla parte opposta di Cristiano Giuntoli, in casa Blues, ci sono ben quattro figure, non tutte sulla stessa linea. Alla base c'è una certezza che consente a tutti ancora di poter bluffare, ovvero la volontà ferrea di Romelu che in Arabia Saudita non vuole andare. Ricordando però che il mercato in Italia chiude il primo settembre mentre in Arabia il 7.